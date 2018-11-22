هل عدم وجود تأمين ساري على السيارة يعدُّ مخالفة مرورية؟

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الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور من خلال تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عدم وجود تأمين سارٍ للسيارة يُعد مخالفة مرورية، وذلك وفق ما ورد في اللائحة الخاصة بالمخالفات المرورية رقم (١).
كما أضافت أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة من خلال نظام أبشر.
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