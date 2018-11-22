كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان مساعد ProPilot لـ"روج سبورت 2019" وتعلن عن أسعارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة نيسان عن موديلات روج 2019 التي وفرتها بتكنولوجيا جديدة مع زيادة بسيطة في سعر السيارة, وبالنسبة للنسخة الأساسية من السيارة روج سبورت S فيبدأ السعر للسيارة من 22.240 ألف دولار بزيادة 130 دولار عن السابق وفسرت نيسان زيادة السعر باضافة نظام انذار للأبواب الخلفية بصورة قياسية في كل مستويات السيارة مع نظام صوت مطور ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو قياسي.

وتستمر روج سبورت في التوفر في اصدارات S وSV وSL بنظم الدفع الرباعي بصورة اختيارية , كما حدثت نيسان من نيسان روج SV Technology وSL Premium مع اضافة لون جديد للسيارة . ولكن الأهم توفير مزيد من التكنولوجيا في روج سبورت 2019 خاصة مساعد ProPilot ونظام نيسان Safety Shield 360 ،ويتوفر المساعد ProPilot بصورة قياسية في روج سبورت SL كما يتوفر في SV مع قيادة شبه ذاتية تقلل من تدخلات السائق الخاطئة في بعض الظروف ويمكن استخدامها في القيادة في حارة مرورية ثابتة على طريق سريع .

أما نظام Safety Shield 360 فيتوفر بصورة قياسية في نسخ SV وSL ويشمل باقة من وسائل مساعدة السائق التي تشمل مكابح طواريء أوتوماتيكية ورصد للمشاة ومكابح أوتوماتيكية خلفية وتحذير مغادرة المسار ورصد للبقع العمياء يعتمد على رادار وتحذير من حركة المرور خلف السيارة ومساعد للاضاءة العالية. وتشمل التجهيزات الاختيارية الأخرى في روج 2019 شاشة رصد محيطية ذكية ومثبت سرعة ذكي وتحذير مغادرة الحارة المرورية وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بقوة 141 حصان وناقل حركة اكس ترونيك CVT.