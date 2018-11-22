كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات تويوتا TRD بعد التغيرات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت شركة "تويوتا" تعديلا على سيارتها "TRD" الرياضية، وشمل التعديل الشكل الخارجي للهيكل، والذي أصبح رياضيا أكثر من هياكل كامري بفضل الشبك الأمامي العريض.

كما زودت الواجهة الخلفية بجناح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، والعجلات ذات الإطارات الرقيقة بمقاس 19 إنشا.

أما من الداخل فقد حصلت "TRD" على مقاعد جلدية رياضية، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة، ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص السيارة.

ويضمن الأداء المميز لهذه المركبة محرك توربيني بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر وعزم 305 أحصنة، وهو قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3.5 ثانية، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.