الخليج ٣٦٥ نت – نشرت هيئة النقل العام صورة لنموذج سيارة الأجرة العائلية المعتمدة والتي تتميز بتصميمها الممتاز ولونها الوردي الجذاب، تزامناً مع دخول اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية حيز النفاذ ابتداءً من الخميس 15 نوفمبر الجاري. وكانت قد وضعت الهيئة الاشتراطات المنظمة لنشاط الأجرة العائلية، وهي كالتالي: أن يكون لون المركبة ومظهرها وفقاً للاشتراطات المحددة.

يجب ألا تقل سعة محركات المركبات المستخدمة عن 2000 سي سي.

ألا تقل المقاعد عن 7 مقاعد.

ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن 5 سنوات من سنة الصنع.

توافر جهاز تتبع المركبات في كل مركبة.

توفير خدمة دفع إلكترونية. يذكر أن الهيئة سعت من خلال لائحتها التنفيذية إلى رفع كفاءة خدمة النقل بالأجرة للأسرة في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لون ومظهر سيارة الأجرة العائلية بالمملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المربع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المربع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .