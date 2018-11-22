أهمية حساس ضغط وقود مسطرة البخاخات FRP للسيارة وعلامات تلفه

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من تعدد الحساسات في السيارة، إلا أن كثير من السائقين لا يعرفون أهميتها وطريقة عملها، واليوم سنتحدث عن أحد هذة الحساسات الهامة وهو حساس ضغط وقود مسطرة البخاخات، والذي يرمز له بـFRP وهي اختصار لكلمة Fuel Rail Pressure Sensor.

وتتلخص مهمة حساس ضغط وقود مسطرة البخاخات FRP في توصيل المعلومات من المحرك الخاصة بكمية الوقود في البخاخات إلى كمبيوتر السيارة، ومن ثم يعمل الكمبيوتر على حساب كمية الوقود المطلوبة التي يحتاج إليها المحرك في عمليات الاحتراق، ثم العمل على إجراء الحسابات الفعلية التي تحتاجها البخاخات من الوقود لعملية الاحتراق.

وفي حال تعرض هذا الحساس لخلل ما أو تلف، فلن يستطيع إرسال المعلومات بدقة لكمبيوتر السيارة عن كمية الوقود المطلوبة للمحرك لعملية الاحتراق، مما يؤدي إلى تعثر أداء المحرك وعدم عمله واستجابته بطريقة فعالة، ويذكر أن هذا الحساس يتشابه في طريقة عمله مع حساس ضغط أبخرة الوقود وكذلك شبيه بمنظم ضغط الوقود مع اختلاف في الوظيفة التي صمم الحساس لها.

إذاً ماذا عن أعراض تلف حساس ضغط وقود مسطرة البخاخات؟، دعونا نلقي عليها نظرة تلخيصية:

صعوبة تشغيل السيارة، للخلل في كمية الوقود الواصلة للمحرك

ظهور لمبة تحذير المكينة في طبلون السيارة

انخفاض قوة وعزم وتسارع السيارة وضعف في أداء المحرك بشكل عام

ظهور اهتزازات وسماع صوت تفتفة وخشونة في المحرك

استهلاك زائد للوقود