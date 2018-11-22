“بالصور” مكلارين سينا GTR تظهر أثناء اختبارها بقوة 825 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – استغلت مكلارين معرض جنيف للسيارات 2018 كي تقوم بتقديم نموذج سينا GTR الاختباري، وتمكّن مؤخراً المصورون التجسسيون من التقاط صور للطراز أثناء اختباراته على المضمار لأول مرة.

تأتي سينا GTR مغطاة بتمويهات كثيفة، حيث يستعرض النموذج النسخة الإنتاجية المحدودة، والتي ستأتي بقوة مثبطة “downforce” هائلة تبلغ 1,000 كجم بفضل استخدام رفارف عريضة مع فاصل أمامي كبير، كما يوجد مشتت وجناح خلفي نشط يعملان معاً لزيادة القوة المثبطة على السرعات المنخفضة.

لا تتوقف تغييرات سينا GTR عند هذا الحد، حيث نجد أنها أعرض بشكل عام من الأمام والخلف مع وجود عجلات مركزية الإغلاق، إضافة إلى تجريد المقصورة من كافة المعدات غير الأساسية لتخفيف الوزن، وهو ما نتج عنه إزالة كل من الوسائد الهوائية ونظام الترفيه المعلوماتي، رغم بقاء مكيف الهواء، كما استمرت التحديثات المخصصة للمضمار عبر تطوير كل من نظام التعليق وممتصات الصدمات وأعمدة منع الانحراف.

أما عن المحرك، فهو من نوع V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو بقوة 825 حصان و800 نيوتن.متر بزيادة قدرها 25 حصان عن سينا القياسية القادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية قبل بلوغ سرعة 335 كم/س القصوى.

هذا وسيقتصر الإنتاج على 75 نسخة فقط مع سعر يبدأ من 1.4 مليون دولار (5.25 مليون ريال)، وقد تم حجزها جميعاً بالفعل، على أن تبدأ مكلارين سينا GTR 2019 القانونية للطرق العامة بالوصول للعملاء في سبتمبر القادم.