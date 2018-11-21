كل ما تحتاج معرفته عن جائزة ابو ظبي الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – يتجه قطارالفورمولا 1 الى محطته الأخيرة الجولة الـ 21 حيث السباق الختامي، جائزة ابو ظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس وستشهد هذه البطولة تنافسا شديدا على حسم المركز الثالث لترتيب العام للبطولة بين كيمي راكونين وماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس مع العلم بأن البريطاني لويس هاميلتون حسم لقب بطولة العالم فورمولا 1 على حلبة المكسيك قبل سباقين وحسم لقب بطولة الصانعين لفريق مرسيدس في سباق البرازيل.

وبما انه السباق الأخير للماتادور الإسباني سائق فريق مكلارين فيرناندو الونسو، جهز له الفريق سيارة ذو كسوة خاصة لدخول سباقه الأخير بها. ويرجع التصميم الذي يمكنك رؤيته في الأسفل لتصميم خوذة ألونسو الشهيرة التي تمثل مسقط رأسه، مع خطوط عريضة مرصوفة من الأصفر والأحمر والأزرق على غطاء المحرك (أستورياس في شمال شرق إسبانيا وعاصمتها أوفييدو).

وسيسدل الإسباني الستار على مهنته التي دامت 18 سنة في الفورمولا 1 مع لمسة تذكارية لسيارته وهو أمر لم يفعله فريق مكلارين لأكثر من 30 عامًا إذ كان أخر مرة كًرم الفريق بكسوة خاصة في عام 1986 للسائق الفنلندي كيكي روسبيرغ في جائزة برتغال الكبرى عندما تحولت العلامة التجارية الحمراء على سيارة كيكي الى صفراء.

وقال زاك براون ، الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين: “نحن سعداء وفخورون للغاية لكوننا قادرين على السباق الخاص لسيارة فرناندو في أبو ظبي في نهاية هذا الأسبوع”.





إذا، دعونا نستكشف بعض الحقائق عن هذه الجائزة في نقاط:

-أول سباق اقيم على أرض الإمارات المتحدة كانت في عام 2009

-فاز فريق ريد بل بأول سباق بقيادة سيباستيان فيتيل حيث فاز من منافسه وزميله بالفريق مارك ويبر وجنسن باتون.

-تصميم الحلبة يرجع للمهندس المخضرم الألماني هيرمان تيلكه

– كان الصراع على لقب بطولة العالم بين 4 سائقين وهم فيرناندو الونسو، مارك ويبر، سيباستيان فيتيل ولويس هاميلتون وكان متصدر البطولة الونسو يبتعد بفارق 15 نقطة عن البقية إلا أن خطف الألماني سيباستيان فيتيل لقب البطولة لأول مرة في مسيرته ليصبح أصغر سائق يحقق بطولة العالم للفورمولا 1 بعمر الـ 23 و 134 يومًا.

– في عام 2012 فاز الفنلندي كيمي رايكونن في سباق أبو ظبي الذي عاد لبطولة الفورمولا 1 بعد توقف دام عامين مع فريق لوتس، وفي أثناء ذلك السباق إشتهر رايكونين بعبارته التي رد عليه على مهندسه الفني عبر جهاز الراديو “اتركني وحيدًا، فأنا أعلم ما يتوجب عليّ فعله”.

-حسم هاميلتون لقب بطولة العالم للفورمولا 1 في ابو ظبي عام 2014 للمرة الثانية في مسيرته الإحترافية وهي أيضا المرة الأولى التي تم منح النقاط المزدوجة إبتداً من ذلك الموسم.



أبرز الأرقام والإحصائيات لحلبة ياس مارينا الإماراتية:

تاريخ اول سباق: 2009



طول الحلبة: 5.554 كلم

عدد لفات السباق: 55 لفة

مسافة السباق: 305.470 كلم

منعطفات الحلبة: 21

إتجاه الحلبة: عكس عقارب الساعة

مناطق دي أر أس: منطقتين بين المنعطف 7و8 وبين منعطف 10و11

الفائزين بمنصة التتويج عام (2017): 1. فالتيري بوتاس (مرسيدس) 2. لويس هاميلتون (مرسيدس) 3. سيباستيان فيتيل (فيراري)

الفائز بقطب الإنطلاق الأول لعام (2017): فالتيري بوتاس (1:36.231)

حامل لقب أسرع لفة: سيباستيان فيتيل عام 2009 (1:40.279 )

أكثر سائق فائز في جائزة ابوظبي الكبرى:

سيباستيان فيتيل و(2009, 2010, 2013)

لويس هاميلتون (2011, 2014, 2016)

إختيارات السائقين للإطارات:

إختارت الشركة المصنعه للإطارات بيريللي للسباق الختامي إطارات هايبر سوفت وألترا سوفت وسوبر سوفت لعطلة نهاية أسبوع لجولة أبو ظبي للمرة الرابعة لهذا الموسم وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي ستظهر فيها اللون الأرجواني والوردي في سباق الفورمولا 1 حيث ستظهر إطارات العام المقبل بثلاثة ألوان دائمة فقط: الأبيض والأصفر والأحمر.

عادةً ما تكون إستراتيجية التوقف الواحد هي الاستراتيجية الفائزة في ابو ظبي حيث فاز سائق فريق مرسيدس فالتري بوتاس بالعام الماضي بعد البدء في استخدام الألترا سوفت والانتقال إلى تركيبة السوبر سوفت.



