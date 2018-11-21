عرض هيونداي الوعلان على صيانة جميع السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت هيونداي الوعلان للسيارات عروضاً لصيانة الفحمات الأمامية، وذلك حتى 31 يناير 2019، ويأتي هذا تحت شعار “عروض خاصة للصيانة”. كافة سيارات هيونداي مشمولة بالعرض دون استثناء، ولكن هنا أبرز الموديلات المشمولة وأسعارها: هيونداي اكسنت “2011-2017”- بسعر 240 ريال بدلاً من 311 ريال.

هيونداي سوناتا “2014-2017”- بسعر 276 ريال بدلاً من 353 ريال.

هيونداي توسان “2015-2018”- بسعر 218 ريال بدلاً 311 ريال. مميزات العرض: السعر يشمل الفحمات مع أجور العمل.

خرط الهوبات “الأمامية” بسعر 126 ريال بدلاً من 199 ريال.

خرط الهوبات “الخلفية” بسعر 105 ريال بدلاً من 168 ريال.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة. صورة العرض:

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