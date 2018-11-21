عرض هيونداي الوعلان على فحص ناقل حركة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت هيونداي الوعلان فحصاً مجانياً بالكمبيوتر لناقل الحركة عند تغيير زيت الناقل السيارات. ويأتي هذا تحت شعار “RIGHT HERE, RIGHT CARE”، ويسري العرض حتى 31 ديسمبر 2018. اشتراطات العرض: لا يتم استبدال زيت ناقل الحركة عند ظهور خلل في الناقل أثناء الفحص بالكمبيوتر.

يسري العرض على سائل ناقل الحركة “ATF-SP IV” فقط.

العرض يشمل المركبات التي تستوعب كمية أقل من 4 لتر بمبلغ 347 ريال سعودي.

تكلفة غيار سائل ناقل الحركة 347 ريال “شاملة أجور العمال و4 لتر سائل” صورة العرض:

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