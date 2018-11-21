لماذا توجد ثقوب وفراغات في جنوط السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – يتساءل كثير من الأشخاص حول أهمية تفريغ جنوط السيارات، وما سبب وجوده منذ القرن الماضي حينما كان الناس يقومون بتفريغ العجلات الخشبية القديمة.

الإجابة عن هذا التساؤل يرجع لعدد من الأسباب، والتي فطن إليها السكان قديماً، حيث وجدوا أن استخدام عجلات خشبية مُسمطة كان يزيد من وزن العجلة الفعلي.

كما عرف السكان قديماً أن الغرض الأساسي لتلك الثقوب هو ارتكاز الثقل على المحور، وتوزيع وزن العربة بالتساوي مع الحد الأدنى من وزن العجلة نفسها.

كما وجد خبراء السيارات أن تلك الثقوب والفراغات في جنوط السيارات لها العديد من الفوائد بخلاف تقليل الوزن، وهو دور الفراغات الفعال في نظام تعليق السيارة، حيث يعمل على الثبات والتوازن بهيكل السيارة، والمحافظة على استقرار السيارة في القيادة على الطرقات والمنعطفات.

كما أنه من فوائد الثقوب والفراغات في جنوط السيارات، تخفيف وزن السيارة مما يجعلها تسير بسلاسة أكثر، كما أن خفض وزن السيارة يقلل من استهلاك الوقود بطبيعة الحال، وكذلك من أهم الفوائد لتلك الفراغات هي المساعدة على التهوية، حيث تسمح بتدفق الهواء لتبريد منظومة المكابح.