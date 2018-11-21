تعرف على الضغط العكسي في عادم السيارة وأسباب حدوثه

الخليج ٣٦٥ نت – يساعد نظام العادم في عمل المحرك بكفاءة عالية، ويحافظ على قوة سحب السيارة أثناء القيادة، وهو يتكون من أجزاء متعددة، في حال تلفها أو خللها فإنها تؤدى إلى حدوث الضغط العكسي.

وتأتي مشكلة الضغط العكسي، بسبب ضغط متراكم من الغازات الصادرة من محرك السيارة نتيجة عملية الاحتراق والتي يطلق عليها العادم مع انسداد داخل جزء داخل منظومة العادم، مما يؤدي إلى عدم خروج أدخنة العادم بشكل سلس وانسيابي إلى خارج السيارة أثناء القيادة، وارتداده بعضه إلى داخل السيارة.

وتتعدد أسباب حدوث مشكلة الضغط العكسي للعادم وهي كما يلي:

1- حدوث انسداد في دبة الثلوث أو تلك التي تسمى بـ ( الكتلايزر ) في محرك السيارة، والكتلايزر هو عبارة عن علبه تحتوي على مواد ومعادن بتصميم هندسي شبكي معين ذات خصائص كيميائية معينة بهدف التفاعل مع مكونات غازات العادم الضارة بالبيئة أثناء مرور العادم بها من أجل تخفيض معدل الغازات المنبعثة من السيارات.

2- تعرض السيارة إلى انسداد في دبة الشكمان والتي توجد في الوسط أو التي توجد في خلفية السيارة وهي تعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي تخرج من الشكمان بسبب عملية الاحتراق الداخلي في المحرك.

3- يؤدي انسداد أنابيب العادم في السيارة إلى حدوث الضغط العكسي بنظام العادم بها، وهو ما يعيق خروج دخان العادم أو نواتج الاحتراق من محرك السيارة إلى الخارج.