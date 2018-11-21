“بالفيديو”: قصة مبهرة بتأليف ذكاء اصطناعي عن لكزس ES

الخليج ٣٦٥ نت – في تجربة فريدة من نوعها، تم إسناد كتابة نص الإعلان التجاري الخاص بإطلاق سيارة لكزس ES في أوروبا إلى “واتسون” وهو نظام الذكاء الاصطناعي تابع لشركة IBM، وقام بإخراج الإعلان كيفن ماكدونالد الحائز على جائزة الأوسكار.

وبالفعل تم كتابة الإعلان وتصويره على هيئة قصة ملحمية سينيمائية مدتها دقيقة واحدة، بدأت بتصوير صانع السيارة وهو يظهر حبه وقلقه على سيارته عند انطلاقها للإختبار، ثم تصوير السيارة وهي تنطلق بين الطبيعة الخلابة مظهراً مدى جمالها وروعتها.

ثم جاء المشهد الرائع لاختبار قوة نظام فرامل الطوارئ التلقائي للسيارة في تجنب الإصطدام، ومشاهدة صانعها ما جرى من وراء الشاشات مع حفيدته، مع إظهار القلق الشديد على السيارة، ثم إظهار مدى قوتها ونجاحها في الاختبار وفرحة الصانع، ثم انطلاق السيارة مرة أخرى وسط الطبيعة.

وفي حديث صحفي كشف المخرج ماكدونالد عن مدى إعجابه بكتابة واتسون “الذكاء الصناعي” واستخدامه للمشاعر البشرية في القصة وقال: “حقيقة أن الذكاء الاصطناعي وضع زميله الآلي -السيارة- في موقف ملحمي وجعله ينجو منه إلى الغروب كان استجابة عاطفية من ما هو في الأساس منصة رقمية”.

وأوضح قائلاً: “الطريقة التبسيطية الساحرة التي كتب بها الذكاء الاصطناعي هذه القصة كانت مذهلة في تفسيرها العاطفة الإنسانية وغير متوقعة بشأن نقصها ما يضيف لمسة غير بشرية واضحة على الفيلم”.