“بالصور” 6 سيارات تندمج افتراضياً والنتيجة بينها دودج شيفروليه!

الخليج ٣٦٥ نت – يبحث صانعو السيارات دائماً عن طرق مختلفة لتقليل تكاليف البحث والتطوير والإنتاج للموديلات الجديدة، ليقرروا عادة عقد شراكات مع شركات أخرى في مشروعات محددة، ويُعد أبرز مثال حالي هو تعاون بي ام دبليو وتويوتا لصنع طرازات Z4 والجيل القادم من سوبرا، وهو ما ألهم شركة Budget Direct للتأمين لتقديم عدة تصميمات لسيارات تخيلية ناتجة عن تعاون عدد من أشهر العلامات.

يأتي أول تصميم على هيئة بنتلي كونتينينتال GT مدموجة مع فيراري 812 سوبرفاست، حيث نجد مقدمة مستوحاة من فيراري مع رفارف بنتلي الخلفية.

أما التصميم الثاني فيضم كلاً من بي ام دبليو i8 ولامبورجيني أفينتادور S لصنع سيارة رياضية ذات ملامح فريدة، ذلك بفضل المقدمة ذات المظهر الغريب الذي يدمج بين شبك كُلى بي ام دبليو والمصد الحاد مع منفذ هواء سوبركار لامبورجيني الرائدة.

هذا وقد تضمنت التصميمات الأخرى كل من دودج وشيفروليه، فولكس واجن وفورد، نيسان وبورش، بالإضافة إلى التصميم الأغرب الذي يدمج بين كل من سمارت ورنج روفر.