كوبيتسا يوافق على صفقة ويليامز كسائق رسمي لموسم 2019 للفورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا– وافق البولندي روبيرت كوبيتسا على صفقة للسباق لفريق وليامز العريق في موسم القادم لبطولة الفورمولا 1 مع التوقع الإعلان عنها بشكل رسمي عطلة نهاية هذا الأسبوع في المؤتمر صحفي يوم الخميس حيث مجريات السباق الختامي تحدث، الجولة الـ 21 لجائزة أبو ظبي وهي الحلبة التي شهدت آخر سباق له في الفورمولا 1 في نوفمبر 2010.

سيعود البولندي الذي يُعتبر أول سائق سباقات من بولندا في منافسة الفئة الملكة الى ساحة السباقات بعد الإنقطاع عنها 8 سنوات بسبب حادث خطيرشهد نهاية مسيرته المهنية والذي تعرض له خلال مشاركته في رالي “روندي دي اندورا” بالقرب من جنوى الايطالية وعلى إثره تعرض لكسورعدة وخاصة في يده اليمنى وساقه اليسرى. ويرجح بأن كوبيتسا سيزامل البريطاني جورج راسل الذي قد أُعلن عن إنضمامه لفريق ويليامزسابقا مع العلم بأن راسل يأتي من أكادمية مرسيدس للسائقين وبطولة الفورمولا 2 .

وكان كوبيتسا البالغ من العمر 33 عاما في قائمة أكبر المرشّحين للتسابق لصالح الفريق البريطاني منذ نهاية موسم 2017 إلا أن الفريق غير خطته بعد بلوغ كوبيتسا جهوزيته للتسابق خلف مقود الويليامز بإعتمدهم على السائق الروسي سيرجي سيروتكين جنبا إلى جنب مع الكندي لانس سترول لينتهي دور كوبيسا محتفظاً كسائق إحتياط وتجارب للفريق.

كما استقطب كوبتسا الذي شارك في حصص تجارب حرّة لجائزتين هذا الموسم المزيد من الرعاية من موطنه بولندا إلى فريق ويليامز الذي أراده دائما كسائق رسمي له قبل تعرضه للحادث، وقد ألمح البولندي في جائزة برازيل الكبرى قبل أسبوعين أن إحتمال عودته للسباقات مرة أخرى قد تكون أكثر إغراء وجاذبية.

ومن جانب أخر، تلقى كوبيتسا الذي تواجد في مصنع ويليامز لإتمام أعمال على جهاز المحاكاة هذا الأسبوع عرضا آخر من فيراري إذ تواصلت معه بخصوص دور سائق المحاكاة بجانب.

قال كوبيتسا: “أنا لا أتطلّع فقط للأشهر الثلاثة المقبلة، أو للعام المقبل، ولكن أتطلّع إلى شعوري الشخصي.”