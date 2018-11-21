كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تخطط لطرح الجيل الجديد من أيقونتها R8 الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة "أودي" الألمانية لإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها R8 الرياضية في الأسواق بداية العام المقبل.

ويأتي مع الجيل الثاني محرك سحب طبيعي مكون من عشر أسطوانات يولد في الموديل الأساسي قوة 570 حصان/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وفي الموديل الأقوى المعروف باسم Performance يزأر المحرك بقوة 620 حصان/580 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع النسخة Performance الكوبيه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.1 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 331 كلم/س.

ويتميز الموديل الجديد، المتوفر بنسختي Coupé وSpyder، بالمزيد من الملامح الرياضية؛ حيث تبدو المقدمة والمؤخرة أكثر عرضا وشراسة، فضلا عن التعديلات التصميمية على شبكة المبرد مع جنوط قياس 19 بوصة ومخارج العادم ذات الشكل البيضاوي.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجديدات ملونة وإمكانية الاختيار بين ثلاثة ألوان مختلفة. ولم تكشف شركة أودي عن أسعار السيارة R8 الجديدة حتى الآن.