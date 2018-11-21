عرض الجميح للسيارات على كاديلاك CT6 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على كاديلاك CT6 Platinum 2018، بدفعة أولى 88,300 ريال سعودي، ودفعة سنوية %25 لمدة ثلاثة سنوات. مميزات العرض: مدة التمويل: 3 سنوات.

الدفعة الأولى: 25%.

دفع المتبقي بثلاث دفعات سنوية.

نسبة الربح: 4.20%.

نسبة التأمين: 4.50%.

تطبق رسوم التسجيل.

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.

خدمة وصيانة 4 سنوات / 100,000 كم.

مساعدة على الطرقات في أنحاء الشرق الأوسط 4 سنوات / 100,000 كم. مميزات السيارة: نظام التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي.

محرّك V6 VVT سعة 3.6 لتر بحقن مباشر للوقود بقوة 335 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات و دفع رباعي متواصل مع ناقل حركة مزدوج.

عجلات ألومنيوم قياس 19 إنش.

مقاعد جلدية بالكامل و كاميرا للرؤية الخلفية.

نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة / التهوية (إذا كانت مجهزة).

نظام صوتي Bose® Surround Sound مع 8 مكبرات صوت.

تشغيل السيارة عن بعد مع زر تشغيل المحرك و نظام تثبيت السرعة الإلكتروني.

نظام تثبيت السرعة الإلكتروني. تحكّم بالمناخ بأربع مناطق مع إعدادات شخصية للسائق والراكب الأمامي. صورة العرض:

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