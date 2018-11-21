كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات طرأت على "هيونداي Elantra".. اكتشفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعد شركة هيونداي للكشف عن سيارات "Elantra" بتعديلات بسيطة في السوق الروسية، وجاءت بتغيرات في التصميم الداخلي، والواجهتين الأمامية والخلفية، وغطاء صندوق المحرك، وممتصات الصدمات، وحتى الأضواء.
أما من الداخل فقد زودت السيارة بواجهة قيادة عصرية، وشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقود رياضي أنيق مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص المركبة وأنظمة الصوت.
ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.4 ليتر وعزم 128 حصان، وآخر توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 149 حصان.
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