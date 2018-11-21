أعلى 3 دول عربية في مبيعات السيارات خلال 2018

الخليج ٣٦٥ نت – تحتل مبيعات السيارات مراكز متقدمة بين المبيعات الأخرى بالسوق العربي، وإليك ترتيب أعلى 3 دول عربية من حيت مبيعات السيارات خلال أول 9 أشهر من العام الحالي:

– المركز الأول: “المملكة العربية السعودية”، بلغت مبيعات السيارات فيها قرابة 289 ألف سيارة وانخفض معدل المبيعات بنسبة تزيد عن 20% في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

– المركز الثاني: “الإمارات”، حققت مبيعات تقدر بعدد 184 ألف سيارة تقريباً وهي كذلك شهدت تراجع مبيعات 2018 مقارنة بعام 2017 حيث تراجعت مبيعاتها 7%.

– المركز الثالث: “مصر”، حققت مبيعات بفارق قرابة 50 ألف سيارة عن الامارات حيث باع السوق المصري في أول تسعة شهور من العام قرابة 130 ألف سيارة، وحقق نمو في المبيعات في 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 36%.

يذكر أن العراق هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال العام الجاري.