“مقارنة” الفرق بين تويوتا كورولا 2020 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا مؤخراً عن الجيل الثاني عشر من كورولا الجديدة كلياً المستندة على منصة TNGA، لنرى تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي والداخلي تختلف بشكل كامل عن الجيل السابق، فما هي أبرز الفوارق الواضحة بين الموديل الحالي والأحدث؟ دعونا نتعرف على ذلك معاً اليوم.

المقدمة والجوانب

تأتي كورولا سيدان 2020 مع مصابيح أمامية حادة ذات زوايا عديدة ومنفذ هواء كبير أسفل شبك أمامي ضخم، مع نقل شعار تويوتا لمقدمة غطاء المحرك، أما من الجانب فيمكن ملاحظة حصول العمود الأخير على انحناء طبيعي أكثر مع مظهر أقل حدة للنوافذ، وبفضل منصة TNGA، قل الارتفاع بشكل طفيف مع وجود عجلات 18 إنش بالفئات الأعلى.

الخلفية

تأتي الخلفية بمظهر محافظ أكثر مقارنة بالمقدمة، رغم وجود عدة تفاصيل تساعد على تمييزها مقارنة بالجيل السابق، حيث أنها أصبحت أعرض قليلاً، كما أن التصميم أضحى متناسق أكثر بفضل الرفارف الخلفية التي قل بروزها، إضافة لإعادة تصميم المصابيح الخلفية مع وجود جناح خلفي صغير، مصد خلفي ذو شبك خاص، مشتت هواء وأنابيب عادم مزدوجة.

الداخلية

تحمل كورولا 2020 لوحة قيادة مستمدة من تلك الخاصة بسيدان أفالون كبيرة الحجم وشاشة نظام Entune 3.0 للترفيه المعلوماتي المرتفعة، وهو ما جعلها تبدو مرتبة أكثر بالفعل نظراً لدمج أغلب الأزرار بنظام التحكم عبر الشاشة اللمسية، إضافة لإعطاء السائق شعور أكثر بالانفتاح عبر الفصل بين الكونسول الوسطي ولوحة القيادة.