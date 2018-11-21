“بالفيديو والصور” جمس سييرا تتحول إلى طائرة ليموزين

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد جمس سييرا 2500 HD بيك اب مميزة للغاية، ولكن، يرى البعض بأن هذا ليس كافياً، فيبدأون بالبحث عن أكثر الأفكار جموحاً لجعلها مميزة أكثر وفريدة من نوعها، وفي هذا الشأن، لن نجد ما هو مميز أكثر من هذا الموديل النادر الذي دمج بين البيك اب وطائرة خاصة صغيرة قديمة من طراز سيسنا 421B، كي تتحول إلى ليموزين طويلة ذات هيكل طائرة، ولأولئك الراغبين بامتلاك شيء بهذه الندرة، يمكنهم شرائها الآن بسعر مناسب للغاية.

تُعد هذه المركبة قانونية للقيادة، حيث أنها تمتلك كافة القطع اللازمة لذلك، بما يتضمن المصابيح الأمامية والخلفية، شارات الانعطاف والمكابح، مرايا رؤية جانبية وإلى آخره، كما يمكن أن نرى مقدمة سييرا 2500 HD، أما الخلفية فهي عبارة عن ذيل طائرة سيسنا.

يطلق البائع اسم “الطائرة السيارة” على المركبة، حيث توجد مروحية مثبتة بالمقدمة تقوم بالدوران أثناء القيادة، مع الحفاظ على محرك 6 لتر الأصلي الخاص بالبيك أب وناقل الحركة الأوتوماتيكي، إضافة لنظام الدفع الخلفي مع وجود تقنيات مثبت السرعة ومكيف هواء، إضافة لقدرة الداخلية أن تسع حتى 6 أشخاص.

هذا وفيما يتعلق بالسعر، فيتم حالياً عرض بلاين كار على موقع إيباي بسعر 8,600$ (32,250 ريال).