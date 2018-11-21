تعرف على أبرز مميزات وتقنيات فولكس واجن تيرامونت 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد فولكس واجن تيرامونت هي SUV رباعية الدفع ذات 7 مقاعد من الصانعة الألمانية، فهي مصممة كي تكفي كافة أفراد العائلة دون أي تضحيات بالراحة والتقنيات أو حتى قوة الأداء، مع الاهتمام بعناصر الأمان كذلك، لذا دعونا نلقي اليوم نظرة سوياً على أبرز مميزاتها.

1) عملية لا تُضاهى

بفضل وجود 7 مقاعد مقسمة على 3 صفوف، يمكن أن تسع تيرامونت كافة أفراد العائلة براحة تامة، إضافة إلى القدرة على طي كافة المقاعد الخلفية لأجل توفير مساحة تخزين هائلة تبلغ 2,741 لتر بما يكفي العديد من الأغراض.

2) مهام يومية أسهل

تدعم تيرامونت خاصية الفتح الأوتوماتيكي لباب حقيبة الأمتعة الخلفي، حيث لا يجب عليك سوى أن تقوم بمد قدمك أسفل خلفية الـSUV أثناء حملك للمفتاح كي يبدأ الباب بالارتفاع تلقائياً، مع وجود أنظمة تبريد بالمقاعد الأمامية للتغلب على حرارة الصيف.

3) قيادة أكثر أماناً

دائماً ما نبحث عن طرق لجعل القيادة أمر أسهل وأكثر أماناً، ولأجل تحقيق ذلك، تقدم لنا تيرامونت عدد من أنظمة مساعدة السائق التي تتضمن كل من تقنيات مثبت السرعة المتكيف، مراقب البقعة العمياء، استشعار المرور الخلفي، مساعد الركن، نظام ملاحة مطور، كاميرا رؤية محيطية، إضافة لنظام المكابح الأوتوماتيكية بعد الاصطدام.

4) تقنيات رائدة

تقدم تيرامونت لكافة الركاب تجهيزات تجعلهم يختبرون تجربة ركوب رائدة، وهو ما يبدأ مع نظام Fender الصوتي الفاخر مع مضخم صوت بقوة 480 واط و12 مكبر صوت للحصول على أفضل تجربة موسيقية، إضافة إلى تطبيق فولكس واجن App-Connect الذي يمكنك من ربط هاتفك الذكي عبر أنظمة أندرويد أوتو أو آبل كار بلاي، إضافة إلى MirrorLink للدخول الى التطبيقات من خلال شاشة نظام المعلومات ذات قياس 8 إنش، مع وجود 4 منافذ USB تدعم شحن مختلف الأجهزة والتوصيل بالنظام الترفيه لعرض الوسائط، كما يوجد نظام تحكم بالمناخ ثلاثي المناطق كي يحصل ركاب كل صف من المقاعد على درجة الحرارة المفضلة لهم.

5) أداء مبهر

هذا ومع كل المزايا السابقة، لن يمكننا أن ننسى توافر خيارين من المحركات مع SUV فولكس واجن تيرامونت 2019، حيث يكون المحرك الأول 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر بقوة 235 حصان و258 نيوتن.متر من عزم الدوران، بينما المحرك الثاني من نوع V6 سعة 3.6 لتر بقوة 276 حصان و266 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع توافر ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات بنظام فولكس واجن للدفع الرباعي الدائم 4MOTION، الذي يناسب جميع التضاريس لكلا المحركين.