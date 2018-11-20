تجربة قيادة بي ام دبليو M2 وM5 كومبيتيشن وأبرز المواصفات والتحديثات

الخليج ٣٦٥ نت – تٌعرف بي ام دبليو دوماً بروح سياراتها الرياضية، فعلى الرغم من مدى قوة طرازات M2 وM5، إلا أن شركة المحركات البافارية قررت إطلاق نسخ كومبيتيشن الأعلى في الأداء لكلا الطرازين، وسوف نعرض لكم اليوم تجربة قيادة كل منهما مع نظرة عامة شاملة.

الخارجية

نبدأ مع M2 كومبيتيشن التي حصلت على شبك كُلى أكبر باللون الأسود اللامع مع منافذ هواء سفلية ضخمة ومصابيح LED، إضافة لمرايا جانبية جديدة وفتحات تهوية جانبية وعجلات 19 إنش خفيفة الوزن مع عوادم خلفية مزدوجة سوداء وألوان برتقالي وفضي جديدة.

أما عن M5 كومبيتيشن، فقد اقتصرت تغيراتها على لمسات سوداء لامعة بالشبك الأمامي والمصد الخلفي والمرايا الجانبية، بالإضافة إلى شعار Competition وجنوط 20 إنش خفيفة الوزن وعادم رياضي.

الداخلية

بالدخول إلى M2 كومبيتيشن نلاحظ انتشار تقليمات ألياف الكربون بكافة أرجاء المقصورة مع مقاعد باللون الأسود وتوفير شاشتين لنظام المعلومات والعدادات مع نظام صوتي فاخر وزر تشغيل محرك باللون الأحمر، إضافة لتطريزات بعجلة القيادة تحمل طابع سلسلة M وشارات M2 بمساند رأس المقاعد.

وعندما ننتقل إلى مقصورة M5 كومبيتيشن، سوف نجد أحزمة أمان خاصة وأرضية فريدة من نوعها بشعار M5، كما أن عدادات القياسات يظهر عليها كلمة M Competition عند تشغيل السيارة مع وجود نظام صوتي متقدم أيضاً ودعم شحن اللاسلكي.

المحركات

استخدمت بي ام دبليو نفس محرك M3 و M4 بموديل M2 كومبيتيشن الجديدة، والذي يأتي بسعة 3 لتر 6 سلندر مزدوج التيربو بقوة 410 حصان و550 نيوتن.متر لعزم الدوران، ويختلف التسارع حسب الجير، ففي حالة الناقل القياسي ذو الستة سرعات، يتم التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية، أما مع الناقل الأوتوماتيكي مزدوج القابض، فيكون التسارع حتى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية فقط.

تأتي M5 كومبيتيشن الجديدة مع محرك تيربو مزدوج 4.4 لتر 8 سلندر بقوة 617 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران والجير أوتوماتيكي ثماني السرعات، ما يؤدي إلى تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.3 ثانية، بينما يتم الإنطلاق من 0 إلى 200 كم/س خلال 10.8 ثانية.

الأسعار

تبدأ أسعار بي ام دبليو M2 كومبيتيشن بالمملكة العربية السعودية عند 325,000 ريال.

هذا وبينما تأتي M5 كومبيتيشن الأكبر والأقوى مع سعر يبدأ عند 640,000 ريال.