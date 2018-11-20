جينيسيس G90 2020 الجديدة تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – كنا على علم بأن جينيسيس G90 فيس ليفت “الشكل المحدّث” ستكون الأولى من نوعها التي تحظى بتصميم الشركة الجديد، والآن ظهرت صور مسربة تؤكد ذلك.

حيث تتميز السيارة الكورية الفاخرة بشبك على شكل عرف الديك الذي رأيناه لأول مرة في إسينشا الاختبارية، كما أن المصابيح الأمامية LED جديدة كلياً تمتد إلى جوانب السيارة، في حين أن المصابيح الخلفية مستوحاة من GV80 SUV ومتصلة مع بعضها في شريط ضوئي.

الموديل طوله 5.205 متر، عرضه 1.915 متر، ارتفاعه 1.495 متر، قاعدة عجلاته 3.16 متر، وبالنسبة إلى محركاته فإنها ستكون 3.8 لتر 6 سلندر قوة 334 حصان قوة 334 حصان، تيربو 3.3 لتر 6 سلندر قوة 370 حصان وكذلك 5 لتر 8 سلندر قوة 425 حصان، وأيا كانت الفئة فإن ناقل السرعة سيكون أوتوماتيكي 10 سرعات مع نظام دفع رباعي.

يذكر أنه سيتم تدشين جينيسيس G90 2020 في 27 نوفمبر المقبل، على أن تصل للأسواق في صيف 2019.