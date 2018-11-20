تعرّف على أهمية تنظيف محرك السيارة من الداخل

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عادة ما يهتم العديد من مالكي السيارات بتنظيف سياراتهم، والاهتمام بمظهرها الخارجي والداخلي، إلا أن نسبة كبيرة يجهلون أهمية عملية التنظيف لمحرك السيارة، وتأثيرها على جودة عمله.

أهمية تنظيف محرك السيارة

تعد عملية تنظيف محرك السيارة من الأمور الهامة، التي تساعد على إعادة النشاط للسيارة من جديد، كما أنها قد تغني عن القيام بعمليات صيانة ميكانيكية نتيجة لتراكم الشحوم والزيوت بالمحرك؛ حيث تتم عملية التنظيف من خلال استخدام بعض أنواع من السوائل المخصصة لذلك، وتتم إضافة زيت المحرك لها.

كيفية تنظيف محرك السيارة

وترجع أهمية القيام بتنظيف محرك السيارة، إلى أنها تساعد على رفع ضغط المحرك، بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة الشوائب العالقة والتخلص منها نهائيًا، وخاصة الزيوت القديمة المتراكمة، والتي تكون مؤكسدة، وهو ما يتسبب في إعاقة حركة الزيت بشكل جيد في المحرك.

وللحصول على نتيجة جيدة عقب عملية تنظيف محرك السيارة، لا بد من استخدام مواد تنظيف ذات جودة عالية، وخلطها مع الزيت القديم؛ لتجنب خروج دخان من العادم بعد الانتهاء من التنظيف.