كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرباح بورش تصل إلي 2.67 مليار يورو خلال عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بورش، المالك لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين لتصل إلى 2.67 مليار يورو، على الرغم من الغرامة الكبيرة التي تم فرضها على سيارة طراز أودي التي تنتجها فولكس فاجن.

وقد ارتفعت الأرباح بنحو 25% مقارنة بـ 2.14 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويشار إلى أن إحصاءات الربع الثالث، الذي شهد فرض غرامة على أودي، لم تصدر.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتراوح أرباح بورش خلال العام المالي 2018 ما بين 2.5 مليار يورو إلى 3.5 مليار يورو، مشيرة إلى أنها توقعت في السابق بأن تبلغ الأرباح نحو 4 مليار يورو.

وأوضحت الشركة أن التوقعات الجديدة" أخذت في الاعتبار بنود خاصة تتعلق بمستوى صلة فولكس فاجن بقضية الديزل"

ويشار إلى أن بورش تسيطر على 30% من أسهم شركة فولكس فاجن، التي تمتلك بدورها شركة أودي.

وكان الادعاء في ميونيخ قد فرض غرامة بقيمة 800 مليون يورو على أودي في أكتوبر الماضي.