كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر المواصفات الكاملة لسيارة "بي ام دبليو X7" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخلت شركة بي ام دبليو عالم الـ SUV الكبيرة عبر سيارتها الجديدة كلياً X7 لمنافسة مرسيدس GLS الرائدة في فئتها رفقة رنج روفر ولكزس LX، فهل تستطيع السيارة البافارية المنافسة؟
في هذا الفيديو التفصيلي سنأخذ جولة حول خارجية السيارة الجديدة وداخليتها كذلك، ويمكننا أن نتعرف أكثر على التصميم وخصوصاً الشبك الكبير في المقدمة وهو ما عرضها لانتقاد كبير بينما تظهر الخلفية بتصميم أبسط نسبياً. تظهر في الفيديو X7 M50d وهي أعلى فئات X7 لذلك نرى لمسات من الألمنيوم على المرايا والشبك والصدام الأمامي، بالإضافة إلى جنوط رياضية كبيرة ومخرجي عادم في الخلف.
من الداخل تأتي X7 بتطعيمات خشبية عديدة وكونسول وسطي مائل باتجاه السائق بالإضافة إلى عصا ناقل الحركة المذهلة من الزجاج.
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