عرض عبد الله هاشم للاسترجاع النقدي على هوندا CR-V موديل 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة عبدلله هاشم عرضاً على هوندا CR-V ضمن عروض نهاية العام، باسترجاع نقدي يصل لـ 10,400 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “هوندا تعمّر معاك”، “عروض 1هوندا لنهاية العام.. لاتفوتك” الفئات المشمولة بالعرض: هوندا CR-V.. فئة “EX”. مميزات العرض: استرجاع نقدي يصل لـ 10,400 ريال.

5% من الدفعة الأولى على الوكيل عند الشراء بالتمويل.

اقتصاد الوقود: ممتاز- 14.7 كم/لتر.

السعر السابق: 117,400 ريال، السعر الحالي: 107,000 ريال. صورة العرض:

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