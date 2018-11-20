كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الـ"Black friday".. الشركات الكبرى للسيارات تمنح قروض بدون فوائد في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الشركات الكبرى في أمريكا على المقبلين على شراء السيارات قروض بدون فوائد مدتها 6 سنوات في أمريكا، وهذا في الـ"Black friday"، الموافق يوم الجمعة 23 نوفمبر الجاري.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"نيسان موتور" عرضت خلال الشهر الحالي قروض بدون فوائد لمدة تصل إلى 6 سنوات لتمويل شراء أشهر طرزها ومنها "شيفورليه سيلفرادو" من "جنرال موتورز" و"إف 150" من "فورد" و"نيسان روج" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في".

وأشارت الوكالة إلى أن موسمي تسوق "الجمعة البيضاء" وعيد الميلاد يمكن أن يساعدا في إنعاش مبيعات السيارات المتراجعة في الولايات المتحدة والتخلص من مخزون طرز 2018.

في الوقت نفسه، تمثل عروض القروض بدون فوائد مفاجأة، لأنها تأتي في الوقت الذي أصبحت في القروض عالية التكلفة، مع رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة 8 مرات منذ أواخر 2015 والتوقعات القوية بزيادة الفائدة مرة أخرى خلال الشهر المقبل.

وبحسب مؤسسة "إدموندز" لأبحاث التسويق، فإن نسبة مبيعات السيارات الممولة بقروض بدون فوائد في الولايات المتحدة تراجعت خلال أكتوبر الماضي إلى 3.8% من إجمالي المبيعات وهي أقل نسبة لها منذ أكثر من 11 سنة.

ومن المتوقع أن يكون موسم التسوق الحالي الأنشط خلال السنوات الأخيرة، مع تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع الأجور بما يؤدي إلى زيادة الأموال المتاحة للإنفاق لدى المستهلكين.

وتتوقع مؤسسة "ديلويت" للدراسات الاقتصادية، أن مبيعات التجزئة خلال موسم التسوق من نوفمبر الحالي وحتى يناير المقبل ستزيد بنسبة 5.6% سنويا إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار، بدون حساب الإنفاق على مشتريات السيارات والبنزين.

وبحسب موقع "جنرال موتورز" فإن الشركة الأمريكية تعرض قروضا بدون فوائد لمدة 72 شهرا لتمويل مشتريات الشاحنة الخفيفة "سيلفرادو" والسيارتين "إكوينوكس" "وتاهوي" من فئة "إس.يو.في" ولمدة 36 شهرا لأشهر طرز "شيفورليه الأخرى" كجزء من عروض موسم "الجمعة البيضاء".

في الوقت نفسه فإن عروض "فورد" لموسم "الجمعة البيضاء" تتضمن قروضا بدون فوائد أو تخفيضات في الأسعار أو المزج بين الاثنين.

وتتضمن عروض "نيسان موتور" قروضا بدون فوائد لمدة 60 شهرا لتمويل مشتريات سيارات "ألتيما" و"ماكسيما" و"روج" و"مورانو" والشاحنة الخفيفة "تيتان".