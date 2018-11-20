أسرار القيادة على الرمال في فورد اكسبيديشن 2018

أسرار نمط القيادة في الرمال لدى إكسبيديشن 2018: أوّل سيارة متعدّدة الاستعمالات SUV كبيرة الحجم من فورد مع نظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System تمّ تطويره لسائقي الشرق الأوسط



صُمّمَت فورد إكسبيديشن من الجيل الجديد لتوصلك إلى وجهتك أينما كانت، وهي تضمّ نظام دفع رباعي متطوّر ونظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System الذي تمّت معايرته في الشرق الأوسط

سبعة أنماط قيادة تمّ تطويرها للمنطقة، بما في ذلك نمط القيادة في الرمال للمغامرات على الرمال الكثيفة

علبة النقل ثنائيّة السرعة والترس التفاضلي الخلفي القابل للإقفال إلكترونياً يمنحان إكسبيديشن قدرات هائلة على الطرقات الوعرة

الخليج ٣٦٥ نت – سيفرح السائقون في الشرق الأوسط الذين يعشقون الطبيعة والهواء الطلق بسيارة إكسبيديشن الجديدة كلياً التي تمتاز بنظام دفع رباعي ونظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System الذي يسمح لهم بالوصول إلى الأماكن النائية لخوض غمار المغامرات مع العائلة بأسرها.

لطالما شكّلت العائلة الأولويّة في ركائز تصميم سيارات فورد إكسبيديشن، ويتجلّى ذلك من خلال المستويات الرائدة التي اعتلتها في الفئة من حيث الراحة والسلامة والرفاهية، والآن بفضل قدراتها المتفوّقة على الطرقات الوعرة والنمط المخصّص للقيادة على الرمال، يمكن لمالكي اكسبيديشن الجديدة إضفاء المغامرة والتشويق إلى أيّ رحلة عائلية.

حيث يسمح نظام القيادة بحسب التضاريس ™Terrain Management System الجديد كلياً والسهل الاستخدام للعملاء بالاختيار من بين سبعة أنماط قيادةٍ خاصة تساعد إكسبيديشن على التكيّف تلقائياً مع حالات الطريق المختلفة. وهذا يشمل النمط العادي Normal للقيادة في المدينة، والنمط الرياضي Sport للرحلات المفعمة بالتشويق، ونمط السحب/القطر Tow/Haul لتحسين الأداء عند السحب، والنمط الاقتصاديّ Eco لتعزيز التوفير في استهلاك الوقود، ونمط العشب/الحصى/الثلج Grass/Gravel/Snow للطرقات الزلقة غير الثابتة، ونمط الوحول/الحفر Mud/Rut للأسطح غير المتساوية، ونمط الرمل Sand للقيادة على الرمال الكثيفة الناعمة التي نجدها في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال تود هوفنر، كبير مهندسي سيارة إكسبيديشن: “تم تصميم أنماط الطرقات الوعرة لمساعدة السائقين على القيادة في ظروفٍ قد يكونون غير معتادين عليها – مثل الرمال. يُعتبر التغريز في الرمال أسوأ ما قد يحدث معك كسائق حين تكون في الصحراء مع عائلتك وأصدقائك في السيارة. وبالتالي فإنّ نمط القيادة في الرمال يعزّز متعة القيادة حيث يؤمّن من خلال التجهيزات الإلكترونية التي يقوم عليها، شبكة أمان لن تخذلك في الصحراء.”

وعزّزت فورد قدرة إكسبيديشن على مواجهة كافة التحدّيات من خلال تجهيز مركبات الدفع الرباعي بعلبة نقل ثنائية السرعة وترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق.

وأضاف هوفنر: “يوفر الترس التفاضلي الإلكتروني المحدود الانزلاق استجابة أسرع عند حدوث انزلاق لإحدى العجلات، وهذا مفيد عند هطول الأمطار أو عند القيادة على الجليد، لكنّ الترس التفاضلي القابل للإقفال شديد الأهمية على الرمال من أجل الاستفادة من قوّة الدفع في السرعات المنخفضة لكي يُمكن إخراج المركبة لدى التغريز في الرمال”.

أسرار نمط القيادة في الرمال

يُعتبر نظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System في إكسبيديشن برنامجاً ذكياً للتحكّم بنظام الدفع الرباعي، يعمل على تهيئة المركبة لمواجهة الظروف التي تلوح في الأفق. إذ يستخدم مزيجاً من أجهزة الاستشعار وجهاز استشعار جيروسكوبي لمعرفة ما تقوم به المركبة وما الذي يمكن إجراؤه لمساعدة السائق.

وقال زياد دلاّلة، كبير المهندسين في فورد الشرق الأوسط: “عند الانتقال بين أنماط القيادة المختلفة، فأنت تقوم بتعديل الدفع وكيفيّة تكيّف المحرّك وناقل الحركة، وكيفيّة تغيّر إعدادات ديناميكيّة الشاسي.

ويتمحور هذا الأمر عادةً حول إبقاء المركبة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال مراقبة الدفع عند العجلات الأربع واستخدام عزم الدوران والفرامل ونظام التحكّم بالدفع، أو مزيج من أي منها عندما تدعو الحاجة.

لكن يختلف الأمر بعض الشيء عند القيادة في الصحراء. إذ تؤدّي الكثبان الرملية الناعمة إلى إرباك الأنظمة المصمّمة للعمل على أسطح صلبة وشبه مستوية، في حين يضطرّ السائقون عادةً إلى إطفاء أنظمة التحكّم بالدفع لمنع المركبة من التغريز في الرمال.”

وأوضح دلاّلة: “يؤدّي استخدام نمط القيادة في الرمال إلى البقاء في التروس المنخفضة وإبطال نظام التحكّم بالدفع قدر الإمكان. حيث يقوم نظام القيادة بحسب التضاريس TMS بالحدّ تلقائياً من مقدار المساعدة الذي يقدّمه، ويتحكّم بسرعة المحرّك ونقل الحركة، محافظاً على التروس المنخفضة لوقت أطول في القيادة لكي تستفيد من عدد دورات المحرّك العالية ومن السرعة العالية للعجلات”.

يستخدم النظام جهاز استشعار جيروسكوبي لمعرفة ما الذي يجري مع المركبة، ونسبة انزلاقها وميلانها. ثمّ يستند النظام إلى المعايرات التي تمّ إجراؤها خلال التجارب في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، ويقوم نظام القيادة بحسب التضاريس TMS بإرسال عزم الدوران إلى العجلات المناسبة ليسمح لها بالدوران حتى عندما تسير المركبة بسرعات منخفضة جداً.

واختتم دلاّلة قائلاً: “هذا ما تحتاج إليه لدى القيادة على الرمال بسرعات منخفضة في حال علقت ولا تجد سبيلاً للخروج. فإنّ ذكاء البرنامج والتجهيزات الإلكترونيّة تترافق مع كافة الميّزات الميكانيكيّة الخاصة بعلبة النقل ذات السرعات المنخفضة والترس التفاضلي الخلفي القابل للإقفال لكي تصبح إكسبيديشن سيارة متعدّدة الاستعمالات SUV كبيرة الحجم ذات قدرات هائلة مخصّصة لخوض غمار المغامرات على الطرقات الوعرة”.