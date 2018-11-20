كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا تطلق تحديثا جديدا لخداع اللصوص وحماية سيارتها من السرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن تحديث جديد لسيارة "تسلا مودل 3"، لخداع اللصوص، وتجعل للمالكين والشرطة تتبع سياراتهم المسروقة ومعرفة مكانها.

وكان اللصوص يسرقون تسلا وغيرها من العلامات التجارية للمركبات لفترة قصيرة عبر "هجمات التتابع" التي تستغل أصحاب السيارات الذين يتركون سياراتهم في وضع الدخول السلبي، مما يسمح للسائقين بالدخول للسيارات دون فتحها.

ويمكن تجنب المشكلة تمامًا عن طريق إلغاء تنشيط وضع الإدخال السلبي، خاصة عندما تكون سيارتك في الخارج أو فى مكان عام.

على الرغم من ذل ، فإن الكثير من المالكين يطالبون بالطبقة الإضافية من الأمان لنمط الوصول إلى الهاتف المحمول، لذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليص بعض السرقات.