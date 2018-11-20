إليك شروط وضوابط تقديم خدمة توجيه السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت هيئة النقل العام شروط وضوابط تقديم خدمة توجيه المركبات بالمملكة، وهي كالتالي: قصر الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين.

وجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.

الحصول على موافقة هيئة النقل العام قبل ممارسة النشاط.

السماح للأفراد السعوديين العمل بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

السماح للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً بالعمل، في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق، مع شرط اجتياز دورة التعامل مع نظام توجيه المركبات.

استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدد بـ(2.75) سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توفير سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعماً للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

التزام السائقين بالزي الوطني السعودي أو اعتماد الزي من الهيئة.

وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة، ووجود سياسة واضحة للأسعار.

قصر تقديم الخدمة داخل المدن وأخذ موافقة الهيئة قبل تقديمها بين المدن.

عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل المركبة أثناء الرحلة.

ضرورة تواجد حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق ومثلث عاكس في سيارات الأفراد.

ضرورة وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول. كما نصّت الوثيقة على توقيع غرامات مالية على عدد من المخالفات، وهي: 5000 ريال: لتقديم خدمة توجيه دون الحصول على موافقة أو الإخلال بأي من الاشتراطات التعاقدية أو التشغيلية في مقدم الخدمة.

3000 ريال: حال التعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر الاشتراطات المطلوبة فيه أو في مركبته.

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