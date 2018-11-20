تعرف على المدة الملزم خلالها تسوية طلبات تأمين السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جمعية حماية المستهلك، عن جميع حقوق المستهلكين عند إجراء التسويات الخاصة بهم لدى شركات تأمين السيارات.

حيث أعلنت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة، وكذلك إعلامه بأي نواقص وذلك خلال 3 أيام للأفراد و9 أيام للشركات من تلقيها الطلب”.

كما حددت أيضاً الجمعية فترة تسوية المطالبات بين الشركة والأفراد والشركات، فقالت: “الشركة ملتزمة بتسوية المطالبات خلال مدة أقصاها 15 يوما للأفراد، و45 يوما للشركات من تاريخ استلام المطالبة”.