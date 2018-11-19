فورد موستنج كلاسيكية معدلة تتحول إلى سيارة كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت لا تريد انتظار نتائج عمل فورد على نسختها الكهربائية الكروس أوفر من موستنج، قد تكون تشارج بديلا مناسبا بما تحققه من جمع شكل موستنج الكلاسيكي التي كانت رائدة سيارات العضلات في الستينيات مضافا إليها بضعة تحديثات تقنية تناسب عصرنا.

مقرر أن تنتج تشارج 499 نسخة فقط من موستنج المعدلة لتصل للعملاء ابتداءً من سبتمبر 2019 بشكليها الكوبيه والسقف المتحرك، وقد بدأ حجز السيارات بالفعل على موقع الشركة بسعر يبدأ من 260,145$ (ما يقارب مليون ريال سعودي).

تنتج نسخة تشارج من موستنج قوة 402 حصان عبر بطارية 64 كيلووات وعدد من المحركات الكهربائية لم تفصح عنه الشركة، ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 3.1 ثوان، مع توفيرها بالدفع الخلفي والرباعي.

قامت تشارج بتعديل شكل الشبك الأمامي وتحديث المصابيح الأمامية مع إضافة نظام مكابح عالية الأداء بمكابس ذهبية تحت هيكل موستنج الكلاسيكي الشهير.

شملت التعديلات أيضا مقصورة السيارة والتي بينما حافظت على مستوى العملية المتوقعة من موستنج إلا أنها أضفت لمسة إلكترونية على لوحة التحكم المغلفة بالجلد وأضافت نظام ترفيهي معلوماتي مع دواسات بنزين لامعة، مع الإبقاء على شكل المقود المعهود.