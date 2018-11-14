كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس تحظر سيارات الديزل القديمة.. والسبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد "آن هيدالجو"، عمدة العاصمة الفرنسية باريس، لحظر سير سيارات الديزل القديمة في الشوارع، وفقا لتصريحات صحفية.

ويرجع السبب في ذلك حفاظا على صحة كل السكان"، ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يوليو 2019.

يذكر أن قواعد مكافحة عوادم السيارات المعمول بها في باريس صارمة للغاية، وكانت سلطات المدينة ألزمت السيارات بلصق شارة توضح مستوى انبعاثاتها الملوثة.

كما كان قد تم حظر سير سيارات الديزل التي جرى ترخيصها لأول مرة قبل 2001 وسيارات البنزين من إنتاج ما قبل عام 1997، من السير أثناء فترة النهار، ويشار إلى أن القواعد الخاصة بسير الشاحنات والحافلات أكثر صرامة.