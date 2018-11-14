كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذه الحالة يجب تغيير زجاج السيارة الأمامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إنه يجب تغيير الزجاج الأمامي للسيارة بالكامل إذا كانت هناك خبطة حجارة تقع في مجال رؤية قائد السيارة وزاد قُطرها عن 5 ملم؛ نظرا لأنها ستؤثر حينئذ بالسلب على وضوح الرؤية، ومن ثم سلامة القيادة.

وللسبب ذاته، يلزم أيضا تغيير الزجاج الأمامي بالكامل في حال ظهور شقوق يزيد طولها عن 5 سم على حواف الزجاج.

أما خبطات الحجارة، التي تتخذ شكل النقاط ولا تُعيق مجال رؤية قائد السيارة، فيمكن حينئذ إصلاحها بواسطة الصمغ الصناعي.