بورش ماكان تيربو 2019 تظهر أثناء اختبارها بلا تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مرور 4 أشهر على تدشين بورش للفئة القياسية من ماكان 2019 المحدثة بمحرك 2 لتر، تمكّن المصورون التجسسيون أخيراً من رصد نسخة تيربو المحدثة لأول مرة.

لم تحمل SUV الأداء العالي أي تمويهات، ما يسمح لنا بالحصول على نظرة فاحصة لكافة تفاصيلها الجديدة، وهو ما يتضمن عادم رباعي ذو فوهات مربعة الشكل، عجلات ومكابح أكبر مع مكابس حمراء ومصد أمامي مختلف مع مصابيح LED نهارية خاصة.

بينما تتبنى باقي أجزاء الهيكل كافة تغييرات تحديث ماكان القياسية، ما تضمن كل من مصابيح LED الأمامية والخلفية.

كما يظهر هذا النموذج الاختباري مع خطاف سحب يسمح باختبار قدرة سحب مقطورة صغيرة خلفها، نظراً لرغبة بعض ملاك نسخة تيربو من ماكان في استخدامها بسحب القوارب والعجلات ومختلف الأشياء.

وفيما يتعلق بمولدات الطاقة، من المتوقع قدوم الموديل بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر المتواجد بطراز كايين S، مما يولد 434 حصان، أي بزيادة تبلغ 40 حصان عن الفئة القياسية من الموديل السابق.

هذا ومن المتوقع أن توفر بورش ماكان تيربو أداء مماثل للنسخة الحالية، ما يعني القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 4.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 275 كم/س.