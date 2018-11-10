كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تكشف عن صور جديد لسيارتها "فالكيري" الخارقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعل فالكيري هي سيارة أستون مارتن الأكثر جاذبية على الإطلاق في تاريخ الشركة.

فالكيري ليست مجرد سيارة أخرى من استون مارتن، بل هي تجسيد لأفضل ما وصلت إليه الشركة من ناحية الأداء، ولأن إنتاج سيارة خارقة مثل فالكيري ليس بالعمل البسيط فقت تعاونت أستون مع عدد من الشركات الهندسية المتخصصة مثل شركة Cosworth المتخصصة في محركات الأداء العالي والمسؤولة عن أقوى محرك طبيعي التنفس على الإطلاق والذي نجده في فالكيري ينتج 1,130 حصان. كذلك تأتي السيارة بنظام استرداد طاقة المكابح من تطوير شركة ريماك. ولا ننسى الشريك الأساسي لأستون مارتن، فريق ريدبول للسباقات.

في ألبومها الجديد تأتي فالكيري بدرجتين من اللون الأزرق وبلون أسود للداخلية التي تزهو بتقنيات الفورمولا ون والمقاعد الرياضية والكربون فايبر.