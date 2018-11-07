كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تكشف عن معلومات جديدة بشأن سيارتها الرياضية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "أستون مارتن"، مجموعة من المعلومات عن سيارتها "Valkyrie" الرياضية، فمن المتوقع طرحها العام القادم.

وأوضحت الشركة أن "Valkyrie" ستكون أكثر سياراتها الرياضية تطورا، وستأتي بتصميم فريد يعكس الأيروديناميكية العالية للهيكل، وبقمرة تتسع لشخصين، مزودة بشاشة إلكترونية كبيرة في منتصف واجهة القيادة.

صنع هيكل هذه السيارة من خليط خاص من المعدن وألياف الكربون الخفيفة والمتينة، وزودت بأنظمة مكابح يدخل في تركيبها الكربون والسيراميك منعا لارتفاع حرارتها عند الفرملة على السرعات العالية.

أما الأداء الجبار للسيارة فسيضمنه محرك توربيني بـ 12 أسطوانة، وسعة 6.5 ليتر، وعزم 1000 حصان، ومحرك كهربائي إضافي بعزم 130 حصان.