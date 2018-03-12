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فيديو.. المطرب الأردنى عمر عبد اللات يهدى أغنية "يحكى أنّ" للجيش المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 24 جمادى الثانية 1439 09:09 مساءً - طرح المطرب الأردنى عمر عبد اللات، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، كليب أغنية "يحكى أَنّ"، إهداء بطولات الجيش المصرى والشعب المصرى العظيم. أغنية "يحكى أنّ"، كلمات مهدى الشيخ، ألحان عمر العبداللات، التوزيع الموسيقى محمد القيسى، إخراج جابر القيسى، إنتاج مؤسسة الأمل للإنتاج الفنى محمد المجالى.

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