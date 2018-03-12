محمد منير واستعدادات خاصة بحفل معبد الكرنك

متابعة بتجــــــــــــــرد: ينشغل الفنان المصري محمد منير حالياً ببروفات الحفل المقرر أن يحييه في ساحة معبد الكرنك، بمناسبة ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، يوم 18 آذار/مارس المقبل.
ويجري محمد منير بروفات الأغاني التي سيقدّمها خلال الحفل بمشاركة أعضاء فرقته بقيادة الموزع الموسيقي شريف نور.
الجدير ذكره أن محمد منير سيقوم خلال الحفل بتسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية، قبل أن تنتقل إلى مدينة وجدة المغربية في عام 2018 خلفاً لمحافظة الأقصر التي حملت اللقب سنة 2017.
كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قد وجهت الدعوة إلى محمد منير لإحياء الحفل وتسليم الشعلة خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخراً.
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