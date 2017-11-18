طرح برومو A Wrinkle in Time Sneak Peek – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة لفيلم A Wrinkle in Time Sneak Peek البرومو الدعائي الخاص بالعمل عبر قناة MovieClips Trailers الرسمية على موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات.

الفيلم تدور أحداثه ضمن إطار من الخيال العلمي والمغامرات، حول قيام 3 كائنات غريبة بإرسال فتاة تدعى ميج موري وشقيقها الصغير وصديقها إلى الفضاء، للعثور علي والدهما العالم موري بعد اختفائه في ظروف غامضة، منذ اكتشفاه كوكباً جديداً، فيقومون برحلة خطيرة إلى كوكب يمتلك كل قوى الشر في الكون.

نفيد بالذكر أن A Wrinkle in Time Sneak Peek من بطولة كريس باين، ريز ويذرسبون، مايكل بينا، زاك جاليفينكس، بيلامي يانج، جوغو مباثا راو، أوبرا وينفري، وهو مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة ماديلين لنجلي، من سيناريو وحوار جينيفر لي، وإخراج أفا دوفيرناي.

لمشاهدة البرومو الدعائي الخاص بفيلم A Wrinkle in Time Sneak Peek: