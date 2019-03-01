شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "ياريتك فاهمنى" لـ أنغام تحقق 2 مليون و200 ألف فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "يا ريتك فاهمنى" للنجمة أنغام حتى الآن حوالى 2 مليون و200 ألف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، بعد طرحها منذ حوالى أسبوع ، وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادى، وتعد من أغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" التى طرحته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

ودائما ما يمثل التعاون بين صوت أنغام وكلام نادر عبد الله حالة خاصة جدا بحسب اسم ألبومها الجديد، حيث جاء التعاون فى هذه الأغنية بعد فترة غياب الاثنين عن بعضهما ما يقرب من 11 عاما.

وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبدالله وأمير طعيمة، صابر كمال، أحمد المالكى، سلطان صلاح أما الملحنين فتعاونت نجمة الغناء مع كل من: خالد عز، إيهاب عبد الواحد، هشام بولس، تامر عاشور، مصطفى العسال، محمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، مادى، طارق عاكف، توما.