محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "زلزال"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

الصورة تجمعه ببطلة العمل الفنانة حلا شيحة، والتي تعود للتمثيل بعد فترة طويلة من الاعتزال، وكتب في تعليقه عليها "حمد لله ع السلامة حلا شيحة، الدراما والسينما العربية نورت برجوعك، ربنا يحفظلك إبنك الجميل أحمد حبيبي، كواليس مسلسل زلزال 2019 ثقة في الله نجاح".

"زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، هنادي مهنا، مصطفى منصور.



كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورة تجمعه بحلا شيحة ونجلها من كواليس "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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