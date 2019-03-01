محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المخرج رامي إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو لمشهد من مسلسل "عوالم خفية" أعلن من خلاله عن بدء عرضه على شبكة "نتفليكس".

وكتب رامي تعليقًا على الفيديو "أخيرًا ورسميًا بدء عرض عوالم خفية على نتفليكس اليوم، أنا فخور جدًا". وحرصت الفنانة لطيفة على تهنئته وعلقت على الفيديو "ألف مبروك انت تستاهل والملك طبعًا يستاهل، احنا فخورين بكم الاثنين".

"عوالم خفية" تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2018، إنتاج شركة "ماجنوم" لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، بشرى، أحمد وفيق، إخراج رامي إمام.

كانت هذه تفاصيل خبر رامي إمام يعلن بدء عرض "عوالم خفية" على "نتفليكس" ولطيفة تهنئه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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