نادر الأتات لـ"الخليج 365. نت": سعيد بأصداء "حالة فوضى" وهذا ما أنتظره ليكتمل ألبومي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - أحدث الفنان نادر الأتات حالة فوضى مع إصداره لأغنيته الجديدة التي حملت عنوان "حالة فوضى"، والتي تصنف في خانة الأغاني الرومانسية، وهو اللون الذي يسعى الغالبية من الفنانين اللجوء إليه مؤخرًا.



في اتصال لـ"الخليج 365. نت" مع نادر، أكد أنه "اختار هذه الأغنية لأنه شعر أنها قريبة منه، وعلقت في رأسه منذ أن سمعها للمرة الأولى، كاشفًا أنّ "الأغنية موجودة معه منذ عام ونصف العام، وكان ينتظر الوقت المناسب ليصدرها".



وتابع: "كوبليه الأغنية لم يكن مكتوبًا بالكامل". وأشار إلى أنّ "الفوضى موجودة في داخلنا في أيّ موضوع نريد أن نتخذ قرارًا حياله، وتمّ تجسيد هذا الأمر من خلال الحالة العاطفية والتي تحصل كثيرًا مع أيّ شخص حولنا".



*هل تسعى نادر دائمًا إلى اختيار الكلام الذي يلامس مشاعر الجمهور والذي يمكن وصفه بالسهل الممتنع؟



-صحيح. أسعى دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد، وعندما قررت غناء هذا اللون لأول مرة قمت به بعد إلحاح وطلب من الجمهور، وأتمنى أن تكون انطلاقتي قوية بهذا اللون ".



*لماذا نرى معظم الفنانين يتجهون إلى هذا النوع من الأغنيات؟

-هذا النوع من الأغنيات الثقيلة تراه مناسبًا جدًّا لفصل الشتاء. كما أنّ هذه الأعمال تعيش لوقت أطول، رغم أنّ الأعمال التجارية جميلة ومطلوبة أيضًا على الساحة الغنائية.



وتابع: "هذه الأغنيات تحمل قيمة موسيقية عالية في طياتها، ويجب أن نحافظ على هذا النوع اللبناني والكلاسيكي، ومن الممكن أن نرقص على الطرب الشعبي الذي بدأ مع مدرسة الرحابنة ويجب المحافظة عليه".



وأضاف: "هناك نجوم كبار لازالوا يحافظون على هذا النوع من الأغنيات مثل : "وائل كفوري وكثر غيره، ومن الضروري أن يبقى لهذه الأغنيات الثقيلة وجودها".



هل سيتم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب، أجاب نادر: "نعم سيتم تصويرها مع المخرج سعيد الماروق الذي أبدى حماسة كبيرة للعمل، وإن شاء الله قريبًا أضعكم بأجواء تصوير الكليب، الذي آمل أن يكون عملًا رائعًا من كل النواحي".



وعن تحضيراته المقبلة كشف نادر أنه "بصدد الاستماع لأغنيات باللهجتين الخلجية والعراقية، بالإضافة إلى المصرية كي يضمها لألبومه المقبل الذي بات صدوره قريبًا".



*ما هي الأغنيات التي أحببتها في الفترة الاخيرة؟

-الشاعر علي المولى كل ما كتبه مؤخرًا كان رائعًا، ليس لأنه كاتب أغنيتي "حالة فوضى"، ولكن أحببت جدًّا أغنية "هو الحب" للفنان أدهم نابلسي"، و"شو محسودين" للفنان سعد رمضان.



*من ينافس نادر من جيله، خصوصًا وأنكم لجأتم إلى الشاعر نفسه والموزع أيضًا؟

-كل شخص لديه عالمه وشخصيته الخاصة، حتى لو لجأنا جميعًا إلى الشاعر نفسه، فكل شخص يملك روحه والناس تسمعه، والساحة تتسع للجميع. وتابع: " العمل الجميل يفرض نفسه ومن المستحسن أن يبقى هناك منافسة بين الجميع".

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