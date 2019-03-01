نجمة هوليوود السورية تاليا باشا تستعد لأداء دور "ابنة عرفات"

تستمر نجمة هوليوود " تاليا باشا " بحصد الأدوار المهمة على الساحة الفنية العالمية, حيث تستعد حاليا للعب دور ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل " ياسر عرفات "، وتم اختيار تاليا لهذا الدور من بين العديد من الفتيات, حيث شاركت باختيارها " السيدة سهى عرفات " .
وتدور أحداث الفيلم الذي سيحمل اسم " عرفات " حول حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ورفاقه المؤسسين , وسيكون
الجدير بالذكر أن " تاليا باشا " مثلت بالعديد من الأفلام السينمائية في هوليوود , منها : Election Day - The Outcast - Safe Harbor ، كذلك فيلم Chocolate الذي حقق نجاحاً كبيراً وفاز بالعديد من الجوائز في المهرجانات العالمية.
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