دلال عبدالعزيز غاضبة بسبب «أعز الولد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، حالة من غضب شديدة وذلك بعد تأجيل تصوير فيلم «أعز الولد»، لأجل غير مسمى.

وذكرت مصادر مقربة من دلال عبدالعزيز، أنها بذلت مجهودًا كبيرًا بهذا العمل ورفضت الكثير من العروض الفنية للتفرغ له.

وأضافت، أنها فوجئت بوقف تصويره رغم أنه تبقى يومين فقط للانتهاء من تصويره، لا سيما أنه كان من المفترض عرضه الشهر المقبل.

فيلم «أعز الولد»، بطولة ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، وشيرين، وإنعام سالوسة، وضيوف الشرف كل من منى زكي، وريهام عبدالغفور، وأورى جودة، وعمرو يوسف، ورجاء الجداوي، وعمرو سلامة المخرج، والفيلم من إخراج سارة نوح.

من ناحية أخرى، تشارك دلال عبدالعزيز، حاليًا في مسلسل «فلانتينو»، مع الزعيم عادل إمام لتخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل، وتجسد في المسلسل دور زوجة عادل إمام.

وتدور أحداث العمل حول الزعيم عادل إمام، وزوجته وأولادهما الثلاثة، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس “إنترناشيونال”، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى وتتطور الأحداث.