فاطمة ناصر تلحق بـ"قابيل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انضمت الفنانة التونسية فاطمة ناصر لفريق عمل مسلسل "قابيل" لتشارك في بطولته بدور "مي"، إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، ومحمد فراج، حيث يجري تصوير العمل خلال الفترة الحالية.

وبذلك تكون آخر المنضمين الرئيسيين لفريق عمل المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي يباشر مخرجه كريم الشنّاوي بتصويره بشكلٍ مكثّف للحاق بالعرض الرمضاني. خاصةً وأنه يعتمد على المشاهد الخارجية بشكلٍ رئيسي.

"قابيل" كتبه مصطفى صقر ومحمد عز ويضم عدداً من ضيوف الشرف الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقتٍ لاحق.