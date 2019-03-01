شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصور "زلزال" 48 ساعة فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رمضان عددا من مشاهده فى مسلسل "زلزال" على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، حيث يكثف المخرج إبراهيم فخر عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير الأحداث الأولى من الحلقات وهى فترة التسعينات فى ديكور العمل بمنطقة شبرامنت، ومن المقرر عرض العمل فى موسم رمضان المقبل.

وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة حلا شيحا التى بدأت تصوير مشاهدها الأولى معه، حيث تجسد فتاة شعبية خلال الأحداث، لتتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التى يتناولها المسلسل وهى فترة التسعينات.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.