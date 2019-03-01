شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى ومحمد رمضان يحتفلان بعيد ميلاد حلا شيحة وإبراهيم فخر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل طاقم عمل مسلسل زلزال، بعيد ميلاد الفنانة حلا شيحة والمخرج إبراهيم فخر، داخل كواليس تصوير المسلسل المقرر طرحه فى السباق الرمضانى القادم من إنتاج شركة سينرجى. ونشرت هنادى مهنى، صور وفيديوهات من لوكيشن التصوير واحتفال الطاقم بعيد ميلاد حلا شيحة والمخرج إبراهيم فخر، ويظهر فى مقاطع الفيديو التى نشرتها عبر حسابها الشخصى، رقص وغناء فريق العمل ويتوسطهما الفنان محمد رمضان بطل المسلسل.

جانب من الاحتفال ويظهر فى الصورة التى نشرتها مهنى، التورتة التى قاما بتقطيعها وعليها صورة للفنانة حلا شيحة، وبجوارها المخرج إبراهيم فخر. مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

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